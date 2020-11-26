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VERY SEVERE CYCLONIC STORM “NIVAR”: Status @ 1900 Hrs

According to the latest report by Cyclone Warning Division of the India Meteorology Department, Delhi:(at 1900Hrs IST)

 

DATE/TIME (IST) OF OBSERVATION 1830 HRS IST OF 25-11-2020 / 1300 UTC OF 25.11.2020
INTENSITY VERY SEVERE CYCLONIC STORM

WIND SPEED: 120-130 KMPH GUSTING TO 145 KMPH.
 

 

LOCATION LATITUDE/LONGITUDE

 OVER SOUTHWEST BAY OF BENGAL NEAR LAT. 11.5°N AND LONG. 80.6°E, ABOUT:

  • 95 KM EAST-SOUTHEAST OF CUDDALORE.
  • 100 KM EAST-SOUTHEAST OF PUDUCHERRY.
  • 170 KM SOUTH-SOUTHEAST OF CHENNAI.
PAST MOVEMENT CENTRE MOVED WEST-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 13 KMPH DURING PAST 06 HOURS.
 

 

 

OBSERVATIONS FROM THE COAST

 WIND-SPEED (KMPH):

NAGAPATNAM-36,               KARAIKAL-25,              CUDDALORE-18, PUDUCHERRY-18 AND CHENNAI-18 KMPH.

RAINFALL (MM) DURING 08:30 TO 1830 HOURS IST OF 25TH NOVEMBER 2020:

NAGAPATNAM-47,               KARAIKAL-64,              CUDDALORE-86,

PUDUCHERRY-69 AND CHENNAI-62
FORECAST MOVEMENT, INTENSITY AND LANDFALL TO MOVE NORTHWESTWARDS AND CROSS TAMIL NADU AND PUDUCHERRY COASTS BETWEEN KARAIKAL AND MAMALLAPURAM AROUND PUDUCHERRY DURING MID-NIGHT OF 25TH AND EARLY HOURS OF 26TH NOVEMBER 2020 WITH WIND SPEED OF 120-130 KMPH GUSTING TO 145 KMPH.

 

 

Kindly download MAUSAM APP for location specific forecast & warning, MEGHDOOT APP for Agromet advisory and DAMINI APP for Lightning Warning.

For details kindly visit www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in , www.mausam.imd.gov.in

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