VERY SEVERE CYCLONIC STORM “NIVAR”: Status @ 1900 Hrs

According to the latest report by Cyclone Warning Division of the India Meteorology Department, Delhi:(at 1900Hrs IST)
|DATE/TIME (IST) OF OBSERVATION
|1830 HRS IST OF 25-11-2020 / 1300 UTC OF 25.11.2020
|INTENSITY
|VERY SEVERE CYCLONIC STORM
WIND SPEED: 120-130 KMPH GUSTING TO 145 KMPH.
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LOCATION LATITUDE/LONGITUDE
|OVER SOUTHWEST BAY OF BENGAL NEAR LAT. 11.5°N AND LONG. 80.6°E, ABOUT:
|PAST MOVEMENT
|CENTRE MOVED WEST-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 13 KMPH DURING PAST 06 HOURS.
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OBSERVATIONS FROM THE COAST
|WIND-SPEED (KMPH):
NAGAPATNAM-36, KARAIKAL-25, CUDDALORE-18, PUDUCHERRY-18 AND CHENNAI-18 KMPH.
RAINFALL (MM) DURING 08:30 TO 1830 HOURS IST OF 25TH NOVEMBER 2020:
NAGAPATNAM-47, KARAIKAL-64, CUDDALORE-86,
PUDUCHERRY-69 AND CHENNAI-62
|FORECAST MOVEMENT, INTENSITY AND LANDFALL
|TO MOVE NORTHWESTWARDS AND CROSS TAMIL NADU AND PUDUCHERRY COASTS BETWEEN KARAIKAL AND MAMALLAPURAM AROUND PUDUCHERRY DURING MID-NIGHT OF 25TH AND EARLY HOURS OF 26TH NOVEMBER 2020 WITH WIND SPEED OF 120-130 KMPH GUSTING TO 145 KMPH.
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For details kindly visit www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in , www.mausam.imd.gov.in