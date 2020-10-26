Team India's T20I, ODI and Test squads for Tour of Australia announced | | Udaipur News | Udaipur Latest News | udaipur local news । Udaipur Updates

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Team India’s T20I, ODI and Test squads for Tour of Australia announced

Team India T20I squad: Virat Kohli (Captain), Shikhar Dhawan, Mayank Agarwal, KL Rahul (vice-captain and wicket-keeper), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Hardik Pandya, Sanju Samson (wicket-keeper), Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Navdeep Saini, Deepak Chahar, Varun Chakravarthy
  
Team India ODI squad: Virat Kohli (Captain), Shikhar Dhawan, Shubman Gill, KL Rahul (vice-captain & wicket-keeper), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Hardik Pandya, Mayank Agarwal, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Navdeep Saini, Shardul Thakur
 
Team India Test squad: Virat Kohli (Captain), Mayank Agarwal, Prithvi Shaw, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane (vice-captain), Hanuma Vihari, Shubman Gill, Wriddhiman Saha (wicket-keeper), Rishabh Pant (wicket-keeper), Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Mohd. Siraj
 
Four additional bowlers – Kamlesh Nagarkoti, Kartik Tyagi, Ishan Porel and T. Natarajan – will travel with the Indian contingent.
 
The BCCI Medical Team will continue to monitor the progress of Rohit Sharma and Ishant Sharma.

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