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History Sheeter Report of BHOPAL PURA Thana : 16-Dec-2020

History Sheeter Report of BHOPAL PURA Thana
S.NO. Name Father/Husband Name Age Cast Temporary Address Police Station Permanent Address Police Station
1 CriminalsImages AALAM KHAN AKHLAK 31 MUSLIM BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
2 CriminalsImages ABDUL AADIL SHEKH ABDUL MAZID SHEKH 26 MUSLMAN 61 ALI PURA UDAIPUR City:ALIPURA UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 61 ALI PURA UDAIPUR City:ALIPURA UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
3 CriminalsImages AKHLAAK URF BANTI AJIJ KHAN 49 MUSLIM BHIKHARINATH JI KA MATH City:.. UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
4 CriminalsImages IMRAAN SADAKAT HUSEN 26 MUSLIM 85 LOHAR COLONY City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 85 LOHAR COLONY City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
5 CriminalsImages KUNDAN SINGH BAL KISHAN 29 RAJPUT 13 LOHAR COLONY AAYAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 13 LOHAR COLONY AAYAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
6 CriminalsImages MOHIT KHAN AKHLAK KHAN 28 MUSLIM BHUPALPURA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA BHUPALPURA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
7 CriminalsImages MOHSIN URF CHIKU NASIM KHAN 23 MUSLIM ALIPURA MASJID K PAS City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA ALIPURA MASJID K PAS City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
8 CriminalsImages NIMESH PREM PRAKASH 35 GEHLOT 926 UNIVERCITY ROAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 926 UNIVERCITY ROAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
9 CriminalsImages PARVINDRA SINGH @ KAKA MALIK SINGH SIKH 52 SIKH 18 DARSHANPURA , KUMHARO KA BHATTA City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 18 DARSHANPURA , KUMHARO KA BHATTA City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
10 CriminalsImages SAMIR MERAJ KHAN 36 MUSLIM 57/3 LOHAR COLONY City:. UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 57/3 LOHAR COLONY City:. UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
11 CriminalsImages SILVESTOR @ DEEPU DANIEL SATISH 38 CHRISTIAN 238, BHUPALPURA, PS- BHUPALPURA, UDAIPUR City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA 238, BHUPALPURA, PS- BHUPALPURA, UDAIPUR City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
12 CriminalsImages VIJAY MAGI LAL 44 TELI KUMHARO KA BHATTA City:0 UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA KUMHARO KA BHATTA City:0 UDAIPUR RAJASTHAN (India). BHOPAL PURA
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