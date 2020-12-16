History Sheeter Report of BHOPAL PURA Thana : 16-Dec-2020

|S.NO.
|
|Name
|Father/Husband Name
|Age
|Cast
|Temporary Address
|Police Station
|Permanent Address
|Police Station
|1
|
|AALAM KHAN
|AKHLAK
|31
|MUSLIM
|BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|2
|
|ABDUL AADIL SHEKH
|ABDUL MAZID SHEKH
|26
|MUSLMAN
|61 ALI PURA UDAIPUR City:ALIPURA UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|61 ALI PURA UDAIPUR City:ALIPURA UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|3
|
|AKHLAAK URF BANTI
|AJIJ KHAN
|49
|MUSLIM
|BHIKHARINATH JI KA MATH City:.. UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|BHIKHARINATH JI KA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|4
|
|IMRAAN
|SADAKAT HUSEN
|26
|MUSLIM
|85 LOHAR COLONY City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|85 LOHAR COLONY City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|5
|
|KUNDAN SINGH
|BAL KISHAN
|29
|RAJPUT
|13 LOHAR COLONY AAYAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|13 LOHAR COLONY AAYAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|6
|
|MOHIT KHAN
|AKHLAK KHAN
|28
|MUSLIM
|BHUPALPURA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|BHUPALPURA MATH City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|7
|
|MOHSIN URF CHIKU
|NASIM KHAN
|23
|MUSLIM
|ALIPURA MASJID K PAS City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|ALIPURA MASJID K PAS City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|8
|
|NIMESH
|PREM PRAKASH
|35
|GEHLOT
|926 UNIVERCITY ROAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|926 UNIVERCITY ROAD City: UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|9
|
|PARVINDRA SINGH @ KAKA
|MALIK SINGH SIKH
|52
|SIKH
|18 DARSHANPURA , KUMHARO KA BHATTA City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|18 DARSHANPURA , KUMHARO KA BHATTA City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|10
|
|SAMIR
|MERAJ KHAN
|36
|MUSLIM
|57/3 LOHAR COLONY City:. UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|57/3 LOHAR COLONY City:. UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|11
|
|SILVESTOR @ DEEPU
|DANIEL SATISH
|38
|CHRISTIAN
|238, BHUPALPURA, PS- BHUPALPURA, UDAIPUR City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|238, BHUPALPURA, PS- BHUPALPURA, UDAIPUR City:UDAIPUR UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|12
|
|VIJAY
|MAGI LAL
|44
|TELI
|KUMHARO KA BHATTA City:0 UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA
|KUMHARO KA BHATTA City:0 UDAIPUR RAJASTHAN (India).
|BHOPAL PURA